原民會與空大合作開廣播配音課 兩學員獲邀主持節目

原民部落大學培育廣播人才（原民會提供）

2018-05-16 19:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市原民會培育原住民人才，於原民部落大學開設各類課程，繼咖啡班後，106學年度起與高市空大合作、開設廣播錄音與配音課程，其中2位學員高素貞及王美英因課堂表現傑出，獲邀擔綱高雄廣播電臺「e啦原住民」節目主持人。

原民會表示，「e啦原住民」時段是每週三下午4點至5點、每週日下午1點至2點重播，邀請族人或來賓分享各行各業故事，主持人要具備穿針引線功夫，不僅需引導來賓闡述心路歷程，節奏掌握也要熟悉。

原民會指出，高素貞及王美英能脫穎而出，除與生俱來的原住民幽默及節奏感，部大廣播課程培育功不可沒，期待未來能培訓更多廣播後製人才，朝獨立製作節目的路邁進。

原民會主委谷縱‧喀勒芳安表示，原民會在高雄電臺除「e啦原住民」節目，每周六上午11點有「Ya!原來是這樣」，由本市原住民族語老師洪金玉、伊賽擔任主持人，安排各族別族語老師介紹該族群文化及傳說。

部落大學在107學年度會持續與空大開設各類課程，包括文化、語言學習、產業發展及生活知能等，預計7月後開始招生，有興趣原住民朋友可至官網（http://kaohsiung.tbc.apc.gov.tw/）瞭解最新消息。