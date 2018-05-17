閃電狼奪佳績 台灣電競戰隊勇闖世界四強

2018-05-17 18:03

〔記者蕭皓文／綜合報導〕電競英雄聯盟職業戰隊「閃電狼Flash Wolves」，在四月底奪下台港澳賽區春季賽冠軍，成為MSI季中邀請賽14賽區中的台港澳賽區代表。日前比賽如火如荼，閃電狼在首三日的賽程便拿下了6勝0敗的佳績，綜合成績7勝4敗晉級前四強，優秀的操作及穩重的戰術驚豔全世界。

所謂「MSI季中邀請賽」，又稱「季中冠軍賽」，意為邀請區域性春季賽的冠軍隊伍代表該地區出賽，包含巴西、中國、獨立國協、歐洲、日本、韓國、北拉丁美洲、南拉丁美洲、北美、大洋洲、東南亞、台港澳、土耳其，及最新獨立出來的越南等十四賽區產出的冠軍隊伍們互相較量，經過入圍賽、小組賽，最後晉級至淘汰賽階段的前四名隊伍，爭奪邀請賽冠軍頭銜，並且直接成為接下來電競世界大賽小組賽階段的種子隊伍。

由於先前比賽成績不盡理想，原先擁有直接進入小組賽資格的台港澳賽區，今年得從入圍賽開始打起。閃電狼隊伍今年也補進了兩位新人選手Hanabi與Moojin，兩名新人在比賽中毫無怯場，展示出良好的競爭力，完成自己參賽的理想。團隊在前六場就以6勝0敗之姿直接入圍前四強，更打敗了外界相當看好的韓國隊Kingzone；但第七場後卻遭遇連三敗的挫折，在粉絲們的加油鼓勵，閃電狼在最後第十場比賽士氣大振，第二次打敗韓國隊。

閃電狼在小組賽的戰績7勝4敗，僅次於中國隊「Royal Never Give Up」，排名第二，已確定晉級4強淘汰賽，週六將再度對戰韓國隊。在小組賽後，各隊勢必更加深入分析對手優缺點，戰略上也會有所不同，挑戰更為激烈。

冠軍賽在這週末即將揭曉結果，關注電競賽事的朋友們，趕快來幫閃電狼戰隊集氣吧！