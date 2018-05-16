宜縣行政機關獨有「冬夏令下班時間」 挨批：擾民畸形制度

宜蘭縣各行政機關冬夏令下班時間，是全國獨有的制度，不過，近日有基層公務員批評，這樣頻繁變動的下班時間，會造成行政人員辦理公務及民眾洽公的困擾，根本是「畸形」制度。（資料照）

2018-05-16 20:19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣各行政機關「冬、夏令」上下班時間，是全國僅剩的制度。基層公務員批評，這種變動的上下班時間，會造成行政人員辦理公務及民眾洽公困擾，是「畸形」制度，建議縣府廢止；宜蘭縣政府回應，如果確實造成不便或困擾，將審慎評估改制的可行性。

國民政府時期，全國行政機關均有冬、夏令時間。解嚴後陸續廢止，宜蘭縣政府於民國94年也曾討論過是否廢止。不過，經過府內調查，支持維持現狀的人數較多，縣府當時決議，因為宜蘭冬天多雨，夜色會提早來臨，多數同仁需騎車通勤，決定持續施行冬夏令時間，讓同仁冬天可以提早回家，保障安全。

依據縣府「宜蘭縣政府及所屬機關員工出勤管理要點」，每年3月至10月是夏令時間，11月至隔年2月是冬令。夏令時間午休從12點到下午1點半，下班時間是下午5點半；冬令時間午休是12點到1點，下班時間是下午5點。由於其他縣市都已廢止，宜蘭成為全國獨有。

有基層公務員反映，冬、夏令時間是「畸形」制度，上下班時間變來變去，民眾很難記得清楚，會造成洽公困擾，產生民怨，不利機關形象，舉例來說，如果夏令時間下午1點到府洽公，結果承辦人在午休，那要不要受理？又或者請他1點半後再來？

公務員說，如果受理，就犧牲公務員午休權益，如果不受理，影響的是為民服務，請縣府不要再分冬令、夏令了，因為民眾真的不會記得，只要簡單跟他們說幾點上班、幾點下班就好，不要擾民也擾己！

宜蘭縣政府人事處說，當初是為了體貼員工才保留這個制度，這項制度已經行之有年，員工與民眾應該已經習慣，其實，要統一時間並不容易，如果用夏令時間，員工會變得晚下班，許多人會反對，如果用冬令時間，會不有有縣民會質疑，太陽還未下山，縣府就打烊沒人可洽公？這項政策是否要廢止，還需審慎檢討。