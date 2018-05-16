濁水溪的阿焄！為台語正名發聲 8歲童創作詩歌拍短片

商允焄逢人就能表演出自己創作的《濁水溪的阿焄》台語詩歌。（記者廖淑玲攝）

2018-05-16 19:10

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台語不是蠻南語，不是閩南語，也不是福佬話，而是聲調豐富，能傳遞音韻之美，內涵既多元又典雅，是台灣多元民族文化傳承及相互影響下所衍生出來的瑰寶，8歲的商允焄創作《濁水溪的阿焄》台語詩歌，為台語正名發聲，尤其讓人刮目相看。

拍片超萌吟誦

為台語正名貢獻心力，恢復「台語即台灣話」的原貌與尊嚴，李江却台語文教基金會積極爭取設立台語電視台，並希望能為「台語」正名，特別舉辦台語短片徵選，其中，就讀褒忠潮厝國小的8歲學童商允焄創作《濁水溪的阿焄》歌謠，還拍成短片，最讓所有人驚豔。

「濁水溪濁水溪濁濁濁，甘蔗仔甘蔗仔躼躼躼，雨脈仔佇天頂直直落，阿焄仔佇土腳賴賴趖……。」這是出自一個8歲小朋友的創作，參加台語文教基金會的短片徵選，評審一片叫好。

影片主角「阿焄仔」，是一個親子共學教育環境下長大的小孩，從小在台語教育的環境下長大，他以自己的生活經驗創作，希望藉由阿焄仔與雙親的交談，讓觀眾從小朋友的觀點認知台語的主體與歷史脈絡，為長期遭到污名化的台語正名。

半小時就寫成

從小就能流利說台語的阿焄仔，創作台語詩歌，用半小時就完成《濁水溪的阿焄》，讓他頗有成就感，尤其喜歡在人前表演以台語吟誦李白「將進酒」，還能和母親商毓芳唱上幾曲南管。

商允焄的父親蔣耀賢說，語言承載族群演進的歷史、情感與記憶，當我們及我們的下一代，都能自在以台語交談，以會說流利的台語為榮，我們就能重新定位台灣文化與中華文化的主客體關係。

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《濁水溪的阿焄》影片中的主角商允焄活潑可愛。（記者廖淑玲翻攝）

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《濁水溪的阿焄》影片中的主角商允焄唸出台語詩。（記者廖淑玲翻攝）

《濁水溪的阿焄》影片中的主角商允焄。（記者廖淑玲翻攝）