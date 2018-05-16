桃園客家短片培訓 獲選補助10萬元

市府舉行「桃園客家短片培訓計畫暨競賽」，舉行開跑記者會。（記者陳昀攝）

2018-05-16 18:34

［記者陳昀／桃園報導］「桃園客家短片培訓計畫暨競賽」昨天宣告開跑，邀請大家挖掘在地的客家故事，開放報名至6月27日，入選並全程參與培訓課程的參賽者，可獲得10萬元拍攝補助，並在專業導演協助下完成影片；而競賽徵件於10月26日截止收件，分為「紀錄片」、「劇情片」2組，最高獎金7萬元、總獎金35萬元。

鄭文燦指出，將選出10組團隊參與培訓課程，像是桃園客家人文、腳本撰寫、鏡頭語言等，培訓更多影視人才；競賽方面各組會選出前3名與2名佳作、1名人氣獎，有7萬元到5000元不等獎金，11月17日頒獎，詳情可查詢「2018客製映像」網站（http://www.2018tyhsc.tw）。

鄭文燦表示，就過去3屆舉辦經驗來看，客家短片的成熟度、深度及廣度都有所成長，由大學生或研究生組織影像團隊，透過拍攝過程，認識客家、瞭解客家淵源及文化印記，表達客家特有的價值。

他說，未來市府將採巡迴播映方式，運用包括桃園光影電影館、桃園光影文化館、土地公文化館、客家文化館或其他適當場所播映，也可將影片上傳至YouTube，讓更多人看到。