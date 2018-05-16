育兒津貼擴大發放 民團：工時不減仍難「催生」

2018-05-16 19:02

〔記者林惠琴／台北報導〕為了力抗少子化，行政院今天（16日）公布發放育兒津貼將由現行0至2歲擴大為0至4歲，而且前2胎每月2500元，第3胎再加碼補助至每月3500元，但民間團體認為，從國外經驗來看，砸錢效果恐有限，仍須搭配公共托育、職場友善政策，讓民眾兼顧育兒與工作，才能提高生育意願。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶說，歐洲曾發表研究，現金補貼額度每增加GDP的1％，生育率會提高0.0252，以台灣2015年GDP為5230億美元計算，GDP的1％約1500億新台幣；0至2歲托育覆蓋率每增加1％，生育率也會提高0.006。不過，若勞動條件不變，當女性平均年總工時增加100小時，生育率就會減少0.076，以每月上班22天計算，每天加班並不到1小時，但造成生育率的降幅卻可能是現金補貼、托育覆蓋難以補足。

王兆慶認為，以現金補貼達到促進催生效果可能仍非常有限，要解決少子化，必須還得改善工作與家庭的相容性，公共托育與友善職場是關鍵因素，或許可參考瑞典育嬰假彈性化，媽媽不用一次請完，可視育兒所需分批使用，以及有些國家採取家有2、3歲嬰幼兒，每天工時減1小時等做法。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉也說，解決結構性問題仍是翻轉少子化根本之道，生養小孩不只消費增加，更需要照顧時間，即使祭出現金補貼政策，但青年低薪、高房價問題不改善，就算想生的人也會一再推遲生育年齡，希望待經濟狀況穩定再說，且過長工時無法調整的話，生養仍是大不易；另外，幼托又要如何兼顧品質管控與達到需求服務量，政府也應該說清楚。