行銷花博 中辦、中市府及僑光科大合辦觀光行程設計競賽 18日決賽

行銷花博，中辦、中市府及僑光科大合辦觀光行程設計競賽，以花博為主題，十八日決賽（市府提供）

2018-05-16 19:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為吸引全國各地的民眾到台中參觀世界花博，行政院中部聯合服務中心、中市府與僑光大學合作以「2018台中世界花卉博覽會」為主題，辦理「2018年僑光盃全國觀光創意行程設計競賽」，所設計的行程都要跟花博有關，吸引全國各校參加，18日將進行決賽。

「2018台中世界花卉博覽會」將登場，展期從11月3日至2019年4月24日，為吸引全國各地、甚至國外遊客來台中參觀花博，行政院中部聯合服務中心、中市府與僑光大學合作辦理「2018年僑光盃全國觀光創意行程設計競賽」，所有的行程都要跟花博有關。

此一競賽活動吸引來自全國北、中、南及離島地區27所國立與私立之高中及大專院校，46組隊伍報名參賽，參賽人數超過200人，競爭相當激烈，經過初審，已選出16組隊伍，訂於5月18日到僑光科大進行最後決賽。

行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻強調，透過此次競賽活動，激發學生對觀光行程規劃之專業知識與創意學習，規劃出以花博為主題的多樣化的套裝旅遊行程，提供各相關產業規劃特色遊程之參考。