小四女因母罹癌掉髮 兩度剪長髮捐癌友

4個發起捐髮助癌友的小女生，其中魏以昕（前排右1）因媽媽林鳳茹（後排右1）曾罹癌掉髮，以昕每次都響應，並陪媽媽一起留頭髮，讓校長陳文燦（後排左1）非常感動。（記者陳鳳麗攝）

2018-05-16 18:00

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣百年老校草屯國小今天有19名女學童一起把長髮剪掉，捐給癌友製作假髮，其中第二度捐長髮的小四女生魏以昕，因媽媽5年前罹癌化療掉光頭髮讓她心疼不已，兩年前首度剪髮捐出，她跟媽媽說：「我陪你再把頭髮留長！」，今天再度捐長髮，她說，會再把頭髮養長繼續捐出。

南投縣草屯國小家長會長李政峰的女兒李侑芯和表姊王詩璿，兩年前想捐長髮給癌友製作假髮，獲得同學魏以昕和何靖嫻的響應並宣傳，促成該校首次的剪髮捐癌友的活動。

今天該校第二度舉辦剪長髮助癌友的活動，名留髮廊設計師贊助該行動，到校為剪長髮的女學生修剪髮，一併為弱勢學生義剪，共有19名女生參與，其中還有才新生報到尚在唸幼兒園的小女生。另外還有兩位女學生是先前就剪掉長髮，由家長幫忙送來響應，而所有的長髮束都將捐給中華民國癌病腫瘤患者扶助協會。

兩年前發起捐長髮助癌友的4位小朋友，今天也再度捐髮響應，其中魏以昕為了這次的捐髮悉心照顧自己的頭髮，將頭髮留到及腰的長度才剪掉，而她的媽媽林鳳茹全程陪同，對女兒的愛心大為感動。

林鳳茹也透露屬於母女的小秘密，原來她在5年前罹癌，化療時頭髮掉光，當時唸幼稚園的以昕非常心疼，而在上小二時，知道同學李侑芯要捐長髮給癌友時，她告訴媽媽：「我想剪髮捐給癌友製作假髮！」，林鳳茹非常支持女兒的決定，懂事的魏以昕也不忘跟媽媽：「我剪掉長髮後，陪你一起留長！」。