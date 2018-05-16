平價住宅由租轉購 921受災戶終於成為「有巢氏」

南投縣現有北梅新社區等6個921平價住宅社區，縣府以專案讓售讓弱勢承租戶以優惠價格承購。（記者佟振國攝）

2018-05-16 17:46

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣現有6個921震災平價住宅社區供災民承租，弱勢居民多年來企盼能有自己的房子，經縣府修正「南投縣縣有財產自治條例」，讓專案讓售能合法上路，並於今年2月獲行政院同意核准在案，總計122戶平價住宅，承租戶可在3年內申請承購，首批就有68戶，扣除房屋折舊，連繳納租金也可全額折抵售價，減輕弱勢民眾負擔。

縣府建設處統計，921平價住宅專案讓售計畫分布於6個社區，戶數以埔里鎮最多，北梅新社區獨棟建築39戶，南光新社區獨棟建築14戶及公寓式20戶，其次南投市茄苳新社區公寓式31戶，草屯鎮紅瑤新社區獨棟7戶公及寓4戶，竹山鎮柯子坑新社區公寓3戶，中寮鄉大丘園新社區獨棟4戶。

埔里鎮2個新社區的承租戶申購特別踴躍，北梅39戶已申請35戶，南光34戶也有17戶，縣府今也在埔里鎮公所召開專案讓售說明會，委託專業地政士事務所提供服務窗口，協助居民處理登記移轉、銀行貸款等繁雜工作，希望在提出申請後3個月內完成，一圓承租戶多年夢想。

至於平價住宅預定專案讓售價格，則是土地面積乘以公告現值，加上房屋殘值，再減掉已繳全額租金，依坪數大小，讓售價格從70萬至210萬元不等，超優惠價格減輕弱勢民眾負擔，但縣府規定專案讓售的平價住宅，承購人5年內不得出售、出典、贈與或交換。