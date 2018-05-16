整理阿公遺物翻出日治昭和兵單 網友：快拿去裱框

2018-05-16 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾日前整理過世阿公的遺物，意外翻出日治時期昭和年間的兵單和畢業證書，上頭可看到阿公除了畢業於台灣台南州公立學校，也曾擔任日本第61海軍航空隊的海軍工員，看到的網友紛紛表示要原PO拿去裱框，或是捐給博物館好好保存。

網友在「爆料公社」PO文分享過世阿公的兵單和畢業證書，從相關文件可看出，這名網友的阿公出生於昭和3年（西元1928年），於昭和15年（西元1940年）畢業於台灣台南州公立學校，昭和19年（西元1944年）時得到高雄工業技能者養成所的修業證書，並擔任日本第61海軍航空隊的海軍工員。

文章PO出後引發不少網友討論，建議原PO應該將這些「文物」護貝、裱框，或是捐給博物館好好保存、拿去給學者研究；但也有網友提醒，「這個不能護貝，而且要放防潮箱」；有網友更分析，「海軍工員必須在台灣成績優異還需日本本國人推薦，是去日本念書畢業後在日本幫忙建造飛機。二戰結束後，被國民黨孫運璿徵召幫忙恢復臺灣損壞的電力系統，全國約只有8000人而已，這批人對日本對臺灣貢獻很大」。

另有一些網友則紛紛分享自己家中長輩留下來的各種「歷史文物」，其中也包含日治時期的國語課本，還有爺爺的海軍白甲式常服等老照片，讓許多網友看了嘖嘖稱奇。