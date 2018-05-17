彰化市磚磘里今天下午「送肉粽」 網友提醒改道避開

2018-05-17 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕彰化市磚磘里日前傳出一名里民上吊身亡，家屬決定要選在17日下午舉辦「送肉粽」，在網路引發議論，磚磘里長也證實此事。

有網友16日晚間在「彰化人關心彰化事」臉書社團PO文指出，彰化市磚磘里環河街於17日下午2點會有送肉粽儀式，提醒有在外面跑的網友們留意，可提前選擇改道。部分網友在看到後除了分享，也直呼「怎麼會是白天送肉粽呢」？

《聯合新聞網》報導，磚磘里里長吳孟聰證實此事，他說，連日來已有許多民眾詢問，不過民眾不必過於恐慌，他也會到場參加告別式，關懷喪家。有豐富主持送肉粽儀式的法師顏文讚也指出，一般送肉粽會在晚間舉辦，但若是在白天辦，通常比較簡化，只是將上吊的繩索等物淨化後，由道士專程送往海邊火化，民眾不必特別恐慌。

報導提到，這名64歲里民是在電線桿上吊身亡，家屬為了避免地方恐慌，才決定舉辦「送肉粽」儀式。雖然也有民眾認為，應將電線桿移走，但因為屬於公物，不被允許，因此只會將上吊的繩索依「送肉粽」儀式進行「淨化」，再送往海邊火化。

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