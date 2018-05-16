切磋廚藝 國軍食勤兵PK餐飲系學生

領有餐飲丙級證照的食勤兵，聚精會神大展身手。（記者張忠義攝）

2018-05-16 17:30

〔記者張忠義／高雄報導〕為精進部隊伙房廚藝，提昇官兵伙食，陸軍八軍團四三砲指部6名領有餐飲丙級證照食勤兵，今天下午在正修科技大學南校區教學大樓中餐烹飪教室，與正修餐飲管理系6名學生PK廚藝。

參賽隊員們火力全開，大展廚藝，運用指定食材，透過選手們巧思創意變化，打造豐盛美味料理，參賽選手上兵郭家呈表示：「能夠參加這次與學校競賽，是一個難得的經驗，相信每位參賽者都能獲得與以往不同的比賽經驗，使雙方廚藝可以更精進。」

雙方使用豬肉片（絲）、五花肉片、鹽漬雞丁、絞肉、板豆腐、大黃瓜、高麗菜、青江菜、香菇、紅k絲、九層塔、蘋果、洋蔥、牛番茄、蒜頭、青蔥、老薑、生乾辣椒、雞蛋、木耳等指定食材，限時90分鐘製作3菜1湯創意料理，接受餐飲系教師、四三砲指部上校政戰主任何彥洋等人評比。

四三砲指部中校後勤科長林信丞表示，首度與正修科大餐飲系合辦廚藝競賽，期望藉此增進食勤兵廚藝，改善部隊伙食品質，同時向正修科大學生宣導募兵，招募年輕新血。

每位參賽者都能獲得與以往不同的比賽經驗。（記者張忠義攝）

透過選手們巧思創意變化，打造豐盛美味料理。（記者張忠義攝）