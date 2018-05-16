吉利「鐵支」車牌競標 「8888」最高 「6789」打敗「9999」

2018-05-16 17:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投監理站開放自小客車車牌「英文代碼AWS-0001~AWS-9999」網路競標，今天決標，數字全一樣的「鐵支」車牌，再度由「8888」的8萬2000元蟬聯最高價，但經常名列前2名的「9999」，這次卻被決標金5萬元的「6789」擠下，以41000元成為第三高決標價。

南投監理站辦理自用小型汽車號牌「英文代碼AWS-0001~AWS-9999」網路競標，本月14日上午到今天上午競標，競標截止後，最受大家關注的數字全相同的俗稱「鐵支」車牌決標價，比南投監理站上一次AYQ開頭號牌的最高競標價略降，但仍由「8888」拿下第一高價，決標金額為8萬2000元。

AYQ開頭的車牌，第二高的是「鐵支」車牌之一的「9999」，但此次AWS開頭的車牌，卻由連號的「6789」以5萬元拿下第二決標金額，「9999」退為第三高，金額為4萬1000元。至於其他的「鐵支」車號，「7777」可能有「幸運7」的稱號，決標金為31000元，僅次於「8888」和 「9999」。

最近幾年年輕網友常熱烈討論的諧音車號，幾乎無人競標，像「0857」（諧音恁爸有錢）、「5487」（諧音我是白痴）、「5287」（諧音我愛白痴）均乏人問津，連「5288」（諧音我愛發發）也一樣無人競標。