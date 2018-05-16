葛瑪蘭調整夜班車發車時間 宜蘭民眾怨不便

葛瑪蘭客運調整夜班車發車時間，引發民眾怨言。（記者林敬倫攝）

2018-05-16 17:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣葛瑪蘭客運是全縣唯一有夜班車來往宜蘭及台北的國道客運，但5日業者將夜班車發車時間延後1小時，引發怨言，有民眾表示，業者突然改時間，影響工作及旅遊安排，極為不便；葛瑪蘭客運回應，為了提供駕駛更友善工作環境及符合勞基法規定，才會調整全程車發車時間，未來仍會視實際需求評估、調整。

葛瑪蘭客運全程車1915路線，從羅東轉運站出發，行經宜蘭、礁溪轉運站之後，再從國5回到板橋轉運站，1916為宜蘭轉運站直達台北的直達車，1917為羅東轉運站出發到台北的直達車，4月17日，葛瑪蘭客運上網公告，宣布1915、1916及1917路線營運班次與發車時間將於5日調整。

其中，1915全程車路線，從羅東發車時間從凌晨3點50，延後到4點50，1916路線為直達車，發車時間不變，仍是5點50分從宜蘭轉運站出發，1917從羅東轉運站發車的直達車，發車時間則從5點30分提早到5點10分。

不過，有羅姓民眾向本報爆料，葛瑪蘭客運公告調整並未廣為宣傳，也沒告知大眾詳細班次的改變情況，許多人根本不知道，4月30日他上網查詢班次，打算12日從宜蘭轉運站搭客運到台北趕高鐵前往高雄，當時全程車還有凌晨4點的班次，他就先預訂6點46分的高鐵票，沒想到，11日準備買客運票時，才突然發現沒車可搭，12日只能叫了計程車去台北，多花了1000多元。

羅姓民眾指出，他常常需要搭夜班車到外縣市出差，葛瑪蘭客運是全縣唯一有夜班車的國道客運，現在發車時間延後，對他造成嚴重的困擾，相信對很多宜蘭人，也造成不便。

葛瑪蘭客運解釋，許多要開夜班車的駕駛，3點發車常常要2點就到公司備車，因體恤駕駛上班狀況，為了提供員工友善工作環境及符合勞基法規定，加上搭車的人少，每班平均不到10人，入不敷出，公司才會調整全程車頭班發車時間，未來仍會視實際需求持續評估，適時調整，目前公司也是比其他客運早開班，晚收班的，歡迎民眾多加利用。