埔心天幕公園週六啟用 金曲音樂會免費聽

2018-05-16 16:56

［記者許倬勛／桃園報導］市府在楊梅區設置4座大型天幕活動場，均投入約2千萬元以上預算，其中，位在埔心公園的「茶鄉茶香天幕」將於週六啟用，楊梅區公所在晚間辦理「懷舊金曲之夜音樂會」，讓楊梅居民第一時間享受天幕設施的機能與音樂饗宴。

楊梅區姚敦明區長表示，今年楊梅的4座天幕將於8月前陸續完工，公所規劃一系列天幕啟用音樂會，分別是5月19日埔心公園「懷舊金曲之夜」；6月24日三民公園「浪漫抒情之夜」；7月21日鵬程萬里社區「民歌樂曲之夜」；8月4日伯公岡公園「客家本色之夜」，四場風格迥異的音樂會，讓民眾體驗天幕設施的多元機能及聆聽動人音樂。

埔心公園位於金龍一路與金龍三路交叉口，天幕外型以「茶葉」為造型設計，結合浪漫台三線及茶業改良場特色，總經費1925萬元，天幕建置覆蓋於現有公園入口表演廣場之上，總面積達到1093平方公尺，天幕高度13﹒24公尺，最低滴水線高度也有4.95公尺。姚敦明說，楊梅多數公園缺少風雨設施，未來天幕啟用後，方便居民未來不論是遇到颳風下雨或是晚上時間，都能使用公園廣場運動。

姚敦明說，週六「懷舊金曲之夜」音樂會邀請歌手民雄、李愛綺及在地知名創樂坊合唱團演出，現場備有500份肉粽、冬瓜茶供民眾索取，也提供電動自行車、家用電器及禮券等摸彩大獎，要讓民眾在天幕之下，渡過一個歡樂的週末夜。