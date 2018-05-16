日韓名廚應邀 到弘光科大傳授道地美食

2018-05-16 16:56

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學為提升學生國際競爭力，5月連續兩週邀請姊妹校日本服部營養專門學校調理技術部部長一枚田清行、韓國白石大學飲食產業學部教授李愛子，到校傳授日、韓美食料理，餐旅管理系學生把握接觸多元餐飲文化難得機會，專心學習，學生直說，「不用出國就能上名廚課程，實在太棒了！」

李愛子於5月7日來到弘光科大，展開7天密集的短期授課，為了讓弘光學生更容易吸收上課內容，特地從韓國帶了會說中文的學生來台，在課堂上翻譯，還設計了海鮮煎餅、紅燒肋骨、五色烤大蝦、石鍋拌飯、烤黃太魚、人篸雞、辣泡菜、辣黃瓜等道地的韓國料理。

一枚田清行則在5月11日到校，展開9天密集的短期授課，課堂上配有精通日文的學生擔任助教即時翻譯。課程設計包含天婦羅、基礎昆布高湯、魚的處理及魚料理、丼飯等經典的日式料理。

日、韓兩位老師上課時，學生深怕遺漏每個製作環節，認真做筆記，不懂就馬上舉手發問。大二學生蕭婷云說，她喜歡韓國料理，老師做出來的菜跟在台灣吃的不同，「非常道地的真正韓國美味」；大一的學生羅嵩豪說，老師教課的每個步驟都很仔細確實，韓國老師、日本老師上課過程都很棒，用心與學生互動，「實習也不一定會遇到外師，不用出國在學校就能上名廚課程，實在太棒了！」

餐旅系系主任劉其瑋說，服部營養專門學校縱橫日本美食節目，調理技術部部長一枚田清行擅長日本料理，曾奪得義大利「國際鮪魚料理」比賽優勝，學校也把這個難得的學習機會提供給高中職學生；李愛子教授則擁有泡菜、大醬、辣椒醬等十多件韓國研發專利，兩人精闢地解說日韓美食製作秘訣，讓學生接觸多元的世界餐飲文化，培養國際就業移動力。

另外，餐旅系學生8年前開始到日本多家五星級知名飯店實習，包括日本箱根溫泉強羅花壇飯店。日前，強羅花壇飯店社長藤本三和子等人專程來到弘光，和有意到強羅花壇飯店實習的30多名學生座談，她說，「弘光的學生學習能力很快，而且工作很積極，只要學生實習後有意願繼續留下來工作，會有很好的發展。」