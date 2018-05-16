專接凶宅、火場清潔 業者：有的看到還是會腳軟

2018-05-16 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕清潔公司可以幫助沒時間打掃的人維持清潔，現在台灣更出現「凶宅清潔公司」，專門接手一般人最怕的凶宅、火場的清潔，業者透露，有的現場看到甚至會腳軟，目前每月至少有4到5件特殊案件。

前幾年外國媒體曾報導，英國有間清潔公司專門處理一般清潔公司不願意接手的案子，例如整間堆滿垃圾的房子或是吸毒者、自殺者住過的房子，這間公司由漢普頓（Rob Hampton）及其他4人組成，只要一般清潔公司不願接，房東、當地政府就會通知漢普頓，漢普頓曾表示，最常接到打掃毒窟的案子，有次他們在裡面打掃情況相當危險，外面擠滿了毒蟲吵著要進去買貨。

不過其實台灣也有專門處理特殊案件的清潔公司，據《蘋果》報導，4、5年前開始投入凶宅清潔的業者陳啟文表示，火場最難清，屋內焦黑一片，那些飛灰、有毒物質在清潔過程中接觸到都很危險；其次是槍殺案，噴得到處都是血漬，看了都腳軟。

陳啟文表示，也曾接過服藥自殺案，屍水滲進床墊、流到地面，常常到了現場，屍水和蛆都已經遍及地面，甚至滲透到地面下，這就得用消毒噴霧先清潔，再用蒸氣、光觸媒等方式處理。

陳啟文表示，屍臭味是清潔時最必須克服的難題，陳啟文認為那味道就像是穿著弄濕的襪子，並在鞋裡悶了一整天的味道，且味道更濃、難以揮散。

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