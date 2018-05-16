會考遇白沙屯媽祖遶境 北港設噪音管制區

會考遇白沙屯媽祖遶境北港高中、北港農工考場周邊設置噪音管制區，禁止燃放鞭炮。（記者黃淑莉翻攝）

2018-05-16 16:38

［記者黃淑莉／雲林報導］苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港會香遶境預計18日早上11點左右抵達北港，19日早上回鑾，19日適逢2018國中教育會考，避免影響考生權益，試務中心與北港警方、北港鎮公所協調，在北港高中、北港農工2考場周圍設置噪音管制區，有工作人員舉牌提醒信徒不要燃放鞭炮。

國中會考19、20日舉行，雲林縣試務負責學校為北港高中，校長傅國樑指出，今年雲林報考學生有7473人，設有8個考場204間試場，8個考場分別為斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、西螺農工、土庫家商、北港高中及北港農工。

傅國樑表示，白沙屯媽祖18日抵達北港、19日早上回鑾，擔心信徒施放鞭炮影響考生應試，學校邀請朝天宮、北港分局、鎮公所等單位召開協調會，並請警方加強管制、疏導交通，另也函文各考場學校提早因應。

傅國樑說，試務中心在北港高中、北港農工周邊成功硌、大平路、新南路、公園路、文仁路等重要道路及路口設置噪音管制範圍，管制區內禁止施放鞭炮。

傅國樑提醒考生，考生19日要提早出門，避免遇到遶境隊伍塞車，另各校大巴士請行駛太平路。