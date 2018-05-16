WHA世衛行動團週五出發 陳時中：絕不打悲情牌

2018-05-16 16:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國至今沒有收到世界衛生大會（WHA）邀請函，衛福部仍預計在週五深夜搭機前往瑞士日內瓦，並在會場周邊舉辦五大論壇。

衛福部下午舉辦WHA「世衛行動團」記者會，部長陳時中說，台灣沒收到邀請函，對台灣人民是很不公平的，會表達遺憾和不滿，也會到現場宣揚台灣的醫療軟實力。對於這次仍沒收到邀請函，陳時中不滿地說：「至於是誰干擾，我們也不用明說了。」

陳時中說，參加WHO不應該有政治基礎，而是人權問題，會向WHO秘書處、幹事長抗議，如果真的有機會巧遇幹事長，會向他確認，為何遺漏台灣2300萬人，「我們絕對不打悲情牌」。

陳時中說，民間團體會在現場有一些活動和展覽，例如無國界醫院展等，幾天下來的行程也會有許多活動、外交酒會和論壇等，還會召開國際記者會，向國際媒體說明台灣的狀況。

今年度世界衛生日關注的主題是推動全民健康覆蓋（Universal Health Coverage），對於世衛組織遺漏台灣，衛福部深表遺憾和不滿。

陳時中說，預計在周邊舉辦多場專業論壇，包括「全球衛生安全─抗生素抗藥性」、「高齡長者口腔照護」、「建立夥伴關係，強化健康照護體系」等論壇。

陳時中強調，台灣的健康服務覆蓋指數在世界名列前茅，因此還會舉辦「全民健康覆蓋（UHC）」論壇，也希望這幾天的雙邊會談較去年59場更多。