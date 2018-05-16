4D彩繪梧棲老街 懷舊打卡新景點

「朝元號滿載烏金歸航」彩繪，趣味橫生。（記者張軒哲攝）

2018-05-16 16:11

〔記者張軒哲／台中報導〕百年梧棲老街寧靜古樸，是台中港區懷舊景點之一，今年五汊港發展協會以1萬根小鋼釘入畫，打造「梧棲老街藝留憶景」4D彩繪空間，繪上當年新天地餐廳、梧棲驛站、理髮廳、錦成橋等街景，重現昔時老街風采，吸引遊客慕名拍照，成為新的打卡景點。

梧棲老街是海線保留最完整的老街之一，街道充滿濃濃懷舊風，五汊港發展協會理事長尤碧華表示，在老街出生成長，對這裡的記憶深刻，她以泛黃的老照片，拼湊數十年前的街景跟店家，口述給中港高中美術老師林圭堂、社大老師林有德構圖，再由社區志工賣力彩繪完成。聚集許多人的巧思及創意，特別運用1萬根小鋼釘打造立體藝術景緻。

「梧棲老街藝留憶景」空間位於朝元宮對面的空地，兩側牆面彩繪梧棲老街、朝元號滿載烏金等圖樣，其中4D老街將林異香齋、林全元商號、華山中藥行等老店彩繪牆面，重現當年街景，往前走或往後走，都令人置身其中，重現當年五汊港繁榮盛景。

另一幅「朝元號滿載烏金歸航」彩繪，更是趣味橫生。市議員尤碧鈴手捧大水桶，接著一尾尾肥碩的烏魚，栩栩如生的圖案，象徵梧棲漁民捕撈烏魚大豐收，遊客打開隨身包包，將烏魚開心裝入袋，眾人笑開懷。