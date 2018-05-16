明台高中餐技畢業生 60道佳餚展現學習成果

明台高中餐技畢業生推出60多道佳餚，展現3年所學成果，並請老師品嚐。（記者蘇金鳳攝）

2018-05-16 17:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明台高中餐飲技術科2班應屆畢業生，今日中午舉行成果展，共秀出60多道佳餚，除了展示自己的3年所學成果，並邀請老師品嚐，感謝老師3年教導。

學生們從2年級就開始規劃今天的成果展，近百位學生分組討論要烹調出什麼樣的美食，才能滿足到老師們的味蕾，經過1年多的討論、規劃，試菜，今天製作出60道菜，同學不但化身「總鋪師」，也化身為服務生，老師在品嚐後，大讚好吃。

餐飲技術科暨烘焙食品科主任李桂芳表示，今年的主題為「夜市版無國界料理」，所要強調的，孩子所烹飪出來的美食，不止有本土的古早味米粉、春捲等，還有異國料理如迷迭香烤雞腿排等，不管是中西式主餐、甜點、飲料等，都是孩子一手烹調出來。

畢業學生之一的李哲毅去年獲得「金手獎」，他表示，畢業展因為要分組，所以每一位同學對每一道菜要如何煮、如何挑食材，都有自己的意見，如其中有一道鱈魚為食材的菜餚，究竟是煮得溼溼的，還是炒得乾乾的，分成兩派意見，最後大家投票，決定要煮得溼溼。

另一位學生蔡嚴慶則表示，60道菜中，他認為最難做是炒飯，他認為炒飯雖簡單，但是要炒好吃不容易，要先潤鍋，讓鍋子的毛孔打開，不會黏鍋子，而且如何把蛋炒香，要有一定技巧，並不容易。

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