花蓮布拉旦戲水遊客增 巡守隊啟動防溺編組

時序入夏，花蓮天氣逐漸炎熱，溯溪勝地布拉旦社區紛紛湧入戲水遊客，在三棧溪邊享受消暑樂趣。（記者王峻祺攝）

2018-05-16 17:13

［記者王峻祺／花蓮報導］時序入夏，花蓮天氣逐漸炎熱，溯溪勝地布拉旦社區紛紛湧入戲水遊客，享受消暑樂趣，但因三棧溪每年均會發生多起溺水事件，去年還造成71歲老翁溺斃，三棧巡守隊今年提早啟動交通疏導及防溺編組，盼能確保遊客安全。

擁有「小太魯閣」之稱的花蓮秀林三棧溪流域，是溯溪、戲水愛好者的避暑天堂，每年5月中旬過後就會陸續湧入遊客，造成當地車流、垃圾量大增，溺水事件也頻傳；「三棧巡守隊」自102年正式掛牌成立後，固定在暑期前夕，自發性組成任務小組，解決交通壅塞及環境汙染問題。

三棧巡守隊分隊長金治雄說，三棧溪溪水清澈，且就位於車輛可達的大馬路旁，近年已是消暑戲水大熱點，夏季總有大量溯溪或戲水遊客湧入社區，造成社區生態丕變，由於近日天氣炎熱，戲水人潮漸增，將陸續啟動交通疏導及防溺編組，保護遊客安全。

他說，三棧巡守隊連續4年獲得「治安社區營造績效評鑑」績優單位，去年更榮獲「台灣健康社區六星計畫」成長組第一名，也參加各種淨灘、生態環保講習等活動，盼能厚植營造社區的知識，讓山地部落脫離外界貧窮髒亂印象，讓地方發展兼具觀光及環保。

花蓮門諾醫院醫師王啟忠說，夏日民眾瘋戲水，享受消暑樂趣卻得小心「紅眼症」、「皮膚炎」找上門，建議民眾至泳池或溪邊戲水後，務必將身體清洗乾淨，避免因不淨水質造成眼睛或皮膚發炎。