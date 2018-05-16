金車基金會調查 6成青少年使用手機來閒聊

金車基金會今公布調查，9成青少年手機能上網，6成青少年使用手機來閒聊，提醒青少年要注意網路安全，也避免陷入手機成癮。（記者林曉雲攝）

2018-05-16 16:30

〔記者林曉雲／台北報導〕青少年使用手機上網狀況大調查，金車文教基金會今天公布最新調查結果顯示，9成青少年手機能上網，3成上網吃到飽（31％），年紀越大 ，手機上網吃到飽的比例越高，國小僅20.2％、國中27％，高中就已達43.8％，但6成青少年最常用手機來閒聊。

金車基金會總幹事曾清芸表示，6成青少年使用手機最常是閒聊（60.4%），數據逐年成長，從2015年47.0％，成長到2018年60.4％，其次則是用於接送（46.7％）和報平安（44.5％）。青少年最常使用手機的功能前三項為，社群軟體Line（67.6％）、觀看影音（64.8％）、聆聽音樂（61.3％），而進一步分析67.7％男生每天至少玩1小時的電玩遊戲。

此外，調查也顯示，近4成（38.3.％）的青少年每天使用手機3小時以上，近7成家長曾反映青少年手機使用過長（65.9％）；而近半數（44.5％）青少年則表示，家長對手機管控採取自由開放態度。另，網路購物便利，交易風險也時有所聞，金車調查，近6成青少年曾使用過手機網購56.7％，高中生更高達84.3％；3成多的高中生每個月至少一次網路購物31.5％。

調查亦發現，青少年社群朋友平均270位，但有近4成沒見過面，有6成多（63.5％）高中生每天滑臉書超過1小時、4成（39.7％）高中生每天隨時回應社群Line，其他社群FB、IG隨年齡增長使用頻率增加，而近6成（56.8％）的青少年沒有手機會感到很無聊，國中階段特別嚴重，國小49.6％、國中60.3％、高中59.7％。

北一女中三年級學生林璟薰表示，她使用line和朋友聊天，也會網購，每天用4、5個小時手機，爸媽對她用手機採開放態度，自律比較重要，但晚上10點後不能用。

曾清芸表示，青少年社群的朋友，因興趣、喜好或學校社團的關係，可能只是「好友的好友」，但根本不認識，使用社群軟體留言、對話、連結、下載、直播及購物，潛藏許多危機，因不知對方真實身份，或對方身份帳號ID己被冒用，亦或許對方意圖不善，都可能導致青少年陷入被騙或資料被盜風險，青少年大多使用父母信用卡、或事先轉帳在超商取貨，一旦被騙，容易因怕被駡不敢求助，青少年應勇於求助撥打165反詐騙電話，以免更多人受害。

今年3到4月發送問卷，針對北中南東及離島之國小五年級至高中3年級學生進行調查，有效問卷2562份，有效問卷回收率為85.4％。在信心水準97％，抽樣誤差控制在3％以內。