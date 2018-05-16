「不讀書的小孩被虎咬」 掌中戲逗得孩子哈哈笑

「金宇園掌中劇團」到九德國小表演，「不讀書的小孩被虎咬」劇碼逗的孩子哈哈笑。（記者蘇金鳳攝）

2018-05-16 17:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕現在的孩子已不看掌中戲，為了延續此一文化，「金宇園掌中劇團」今天在九德國小演出「不讀書的小孩被虎咬」的掌中戲，劇團以國、台、英三聲帶，生動的演出一個叫阿明小朋友蹺課，被阿公發現後，阿公為了找孫子遇到老虎的一連串故事，簡單又詼諧的對白，逗得小朋友哈哈大笑。

金宇園掌中劇團獲台灣藝術百傑國家藝術成就獎，團長趙金統從小跟著父親學習掌中戲，6、7年前創辦金宇園掌中劇團，受邀國外巡迴演出及各廟會大型布袋戲演出。近年來更榮獲台中市一級傑出團隊，在台中花都藝術祭超大型3D布袋戲演出。

前幾年，他的父親住院，他至醫院陪伴老父親，才發現很多跟父親一樣住院的長輩，心中竟然充滿孤單，因此，他下定決定要多從事公益，常有空就去老人院、養護中心及育幼院進行義演，希望精彩的掌中戲，能撫慰其心靈。

由於金宇園掌中劇團的表演相當精彩，市議員吳瓊華向文化局爭取，讓金宇園掌中劇團有機會可以到烏日進行表演，由於機會難得，吳瓊華建議在烏日最多小學生的九德國小進行表演，讓小朋友知道什麼是掌中戲，並藉著故事教小朋友要愛惜環境，不要亂丟垃圾，同時要認真念書及孝順長輩。

今天表演的內容為「不讀書的小孩被虎咬」，故事描述小明的阿公「阿褔伯」得知九德國小有布袋戲演出，特別來到學校，欲意外發現孫子小明蹺課，跟老師急找小明，卻遇上老虎，因為阿公老眼昏花，還誤以為老虎是「HELLO KETTY」，小朋友一聽了哈哈大笑。

而阿福伯認定孫子被老虎咬死，於是找人要打老虎，因而伸延到一連串的有關環保、孝道等故事。

校長劉紀盈非常感謝劇團表演，學校在4年級有掌中戲的課程，讓小朋友認識掌中戲，而昨天劇情相當具有教育意義，學生都留下非常深刻的印象。

  • 市議員吳瓊華向文化局爭取讓掌中劇團可到烏日地區的國小進行表演。（記者蘇金鳳攝）

    市議員吳瓊華向文化局爭取讓掌中劇團可到烏日地區的國小進行表演。（記者蘇金鳳攝）

  • 九德國小今安排「金宇園掌中劇團」到校表演，「不讀書的小孩被虎咬」的劇碼，有趣的內容，讓小朋友看得哈哈笑（記者蘇金鳳攝）

    九德國小今安排「金宇園掌中劇團」到校表演，「不讀書的小孩被虎咬」的劇碼，有趣的內容，讓小朋友看得哈哈笑（記者蘇金鳳攝）