「不讀書的小孩被虎咬」 掌中戲逗得孩子哈哈笑

「金宇園掌中劇團」到九德國小表演，「不讀書的小孩被虎咬」劇碼逗的孩子哈哈笑。（記者蘇金鳳攝）

2018-05-16 17:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕現在的孩子已不看掌中戲，為了延續此一文化，「金宇園掌中劇團」今天在九德國小演出「不讀書的小孩被虎咬」的掌中戲，劇團以國、台、英三聲帶，生動的演出一個叫阿明小朋友蹺課，被阿公發現後，阿公為了找孫子遇到老虎的一連串故事，簡單又詼諧的對白，逗得小朋友哈哈大笑。

金宇園掌中劇團獲台灣藝術百傑國家藝術成就獎，團長趙金統從小跟著父親學習掌中戲，6、7年前創辦金宇園掌中劇團，受邀國外巡迴演出及各廟會大型布袋戲演出。近年來更榮獲台中市一級傑出團隊，在台中花都藝術祭超大型3D布袋戲演出。

前幾年，他的父親住院，他至醫院陪伴老父親，才發現很多跟父親一樣住院的長輩，心中竟然充滿孤單，因此，他下定決定要多從事公益，常有空就去老人院、養護中心及育幼院進行義演，希望精彩的掌中戲，能撫慰其心靈。

由於金宇園掌中劇團的表演相當精彩，市議員吳瓊華向文化局爭取，讓金宇園掌中劇團有機會可以到烏日進行表演，由於機會難得，吳瓊華建議在烏日最多小學生的九德國小進行表演，讓小朋友知道什麼是掌中戲，並藉著故事教小朋友要愛惜環境，不要亂丟垃圾，同時要認真念書及孝順長輩。

今天表演的內容為「不讀書的小孩被虎咬」，故事描述小明的阿公「阿褔伯」得知九德國小有布袋戲演出，特別來到學校，欲意外發現孫子小明蹺課，跟老師急找小明，卻遇上老虎，因為阿公老眼昏花，還誤以為老虎是「HELLO KETTY」，小朋友一聽了哈哈大笑。

而阿福伯認定孫子被老虎咬死，於是找人要打老虎，因而伸延到一連串的有關環保、孝道等故事。

校長劉紀盈非常感謝劇團表演，學校在4年級有掌中戲的課程，讓小朋友認識掌中戲，而昨天劇情相當具有教育意義，學生都留下非常深刻的印象。