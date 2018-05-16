角逐機器人世界盃 竹市小將重現「美女與野獸」經典橋段

三民國小六年級洪彥翔（右）帶來他的機器人女舞者，現場重現「美女與野獸」經典橋段，讓林智堅與市府官員讚嘆不已。（記者王駿杰攝）

2018-05-16 15:23

〔記者王駿杰／竹市報導〕全球三大機器人賽事「青少年機器人世界盃」將於6月17至21日在加拿大展開，新竹市共有5組學生於台灣區徵選脫穎而出，將代表台灣參賽；市長林智堅今接見台灣區代表學生，其中，三民國小六年級洪彥翔帶來他的機器人女舞者，現場重現「美女與野獸」經典橋段，讓林智堅與市府官員讚嘆不已。

「青少年機器人世界盃」賽前先在世界各地徵選，新竹市派出6組學生於3月24日前往高雄第一科大技學參與台灣區徵選，共有5組、14名小將獲得佳績，取得代表台灣前往加拿大蒙特羅參加世界盃機器人競賽的門票。

林智堅於市長辦公室接見代表參賽的竹市小將，洪彥翔更帶來他的真人比例女舞者，以舞台劇方式重現「美女與野獸」經典橋段，女舞者在洪彥翔的引導下展現曼妙舞姿，獲得全場如雷掌聲。

洪彥翔參與台灣區徵選勇奪勇奪跳舞機器人-Novice（12-19歲）組第一名，他說，幼稚園中班時曾收到阿公送的樂高積木禮物，激起他喜歡創造的興趣，直到去年看了電影「美女與野獸」後，激起他的靈感，在教練的指導下，花費9個月時間從無到有，自行組裝、寫程式。

洪彥翔說，比賽前一週，還發生因為搬運過程失手，導致機器人腰部斷裂的慘事，所幸緊急修補後還能上場比賽。為了比賽，他每天都花2個多小時練習，當中若要讓機器人彎腰、旋轉，可能因重心不斷改變，結構上只要一個環節沒注意，隨時可能「肢解」。

另外，教育處學管科長沈靜濤指出，三民國中學生黃懷禛、陳昱瑋、曙光國中鄭宇航、竹光國中蔡昊恩及民富國小蔡聿恩等人，則以八家將的特殊踏步、傳統古典的敲擊，及舞龍舞獅的表演為內容，打造具有台灣特色的「陣頭」文化機器人，於台灣區徵選獲跳舞機器人-Novice（12-19歲）組第二名，也將代表台灣角逐世界冠軍，希望藉由機器人互動，讓世界看見台灣的獨特文化。