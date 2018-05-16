是否使用巨力混凝土？ 中市國民黨團促市府清查公共工程

台中市議會國民黨團要求市府清查公共工程是否使用巨力混凝土。（記者張菁雅攝）

2018-05-16 15:49

〔記者張菁雅／台中報導〕彰化地檢署查獲巨力混凝土廠的混凝土配比不符規範，由於該公司為台中捷運綠線協力廠商，台中市議會國民黨團今日要求市府全面體檢捷運綠線工程混凝土結構，同時清查台中市所有重大公共工程是否使用巨力公司混凝土。市府則強調，捷運綠線工程定期查驗，並未發現工程使用不合格混凝土；另外，市府會一併檢視其他公共工程，確保品質安全無虞。

國民黨團執行長顏莉敏表示，捷運綠線為台中市的重大公共工程，一定要確保沒有危險疑慮，負責捷運綠線工程的台北市捷運局雖稱定期檢驗，但並非每天抽驗，難保有魚目混珠的可能性，因此，市府有必要協同北捷局，全面體檢捷運綠線混凝土結構，以安民心。

國民黨團書記長李中則說，黨團也將提案要求市府清查全市重大公共工程是否使用巨力混凝土，以及混凝土是否依照規定比例調配，且檢驗工作必須由公正的第三方來執行。

對此，交通局表示，施工單位、台北捷運局中工處、台北捷運局三方均定期查驗水泥用量配比，施工廠商每2月至少查一次、北捷局中工處每3月至少查一次、北捷局每6月至少查一次，目前並未發現捷運綠線使用不合格的混凝土。而為了避免爭議，北捷局已暫停巨力供料資格，並配合檢調單位後續調查。

市府也強調，各項公共工程施工與品質均需符合行政院公共工程委員會相關規範，市府會一併檢視其他公共工程，確保品質安全無虞。