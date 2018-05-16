518國際博物館日 屏東文化館舍「辦桌」秀特色

2018-05-16 15:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕後天就是518國際博物館日，屏東縣政府文化處以｢博物館來辦桌」為主題，18日、19日於屏東美術館、屏東菸葉廠，舉辦博物館講座及圓桌市集、音樂表演，全縣19個文化場館端出「私房好料」，讓民眾以輕鬆有趣的方式體驗博物館特色。

今年518國際博物館日系列活動，縣府邀集包括原住民、客家、恆春民謠等潛力博物館、地方文化館，以「共同辦桌」的聯合說故事型態，規畫多樣化動靜態展演與民眾互動。

5月18日下午2時至4時，邀請具策展、館舍經營、數位導覽專長的朱家琳，於屏東美術館分享「缪思人逛博物館—以設計思考概念重塑博物館參觀經驗」。

5月19日上午10時至下午6時，於屏東菸葉廠展開博物館辦桌活動，現場有圓桌市集、博物館一日商店，各文化場館分別推出手作DIY、說故事、闖關、有獎徵答及嚐食活動。並邀請羅思容與孤毛頭樂團、少妮瑤、麥永昌與黑石樂團、海角168樂團等帶來客家、原民、台式小龐克等不同風格的音樂表演。

屏縣文化處長吳明榮表示，屏東縣的潛力博物館與地方文化館涵蓋族群、生活、藝文、自然等多樣化主題，每個館舍都有獨特的人文內涵與知識體系，未來屏東菸葉廠將朝城市博物館的概念規畫，營造具在地特色的博物館群。