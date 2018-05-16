坪林茶業博物館珍藏茶王「千兩茶」1支價值百萬元！

2018-05-16 15:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林茶業博物館珍藏兩條陳年「千兩茶」，「千兩茶」包裝方式承襲傳統，外觀看似毫不起眼，卻是價值連城，有「世界茶王」美譽，每一條經茶葉行家估算市價可達1百萬元，被視為茶博館的鎮館之寶，茶博館長劉一儒說，「千兩茶」平常藏放在儲藏室內妥善保存，因為館方正舉行「大鍊茶師特展」，即日起至11月11日，民眾可到場見識一番。

「千兩茶」顧名思義，每支約1千兩重，也有小支百兩重的稱為「百兩茶」，生產自中國湖南安化，早年為方便騾馬長途運輸，於是想出將黑茶茶葉緊密壓實成柱狀，再用竹葉將茶柱層層包裹，再以竹條壓實捆紮成長條型竹簍，使得裡面的茶葉就算遇到大雨，或是掉落河中，也不會受潮，展現早期茶農的智慧。

也因為其特殊的包裝方式，茶葉在自然條件催化下自行發酵、乾燥，茶葉還可吸收竹葉清香，風味獨特，飲用時，需剪斷竹條外包裝，剝開與茶胎緊貼的竹葉，然後拿鍾子和銼子撬取茶葉，「千兩茶」因量體巨大，製法神秘、經久耐泡、口感醇厚順滑，具保健養生功效，有「世界茶工」美譽。

劉一儒說，坪林鄉公所於1997年成立茶業博物館時，委由廠商自國外購入兩支「千兩茶」當成展示品，新北市升格直轄市後，茶博館也改由文化局管理，如今物以稀貴，曾有茶葉行家估算，茶博物所蒐藏的「千兩茶」每支市價可值1百萬元，身價之高，令人咋舌。