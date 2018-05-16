台鐵將自招954名營運人員 預計10月底前可投入工作

2018-05-16 15:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵人力不足問題已持續多年，行政院已於今年1月2日核定2818人員額，讓台鐵分3年補足人力，今年度同意核給1907人；資位人員需要經過國家考試，無資位營運人員台鐵局可自行招募。台鐵局今日正式公告107年營運人員甄試簡章，預計錄取954人，台鐵局表示，預計10月初陸續報到受訓後，就會分發到各單位去學習工作所需技能，然後馬上就可上線工作；這次分配最多的會是運務單位，相信可先有效紓解人力不足情況。

台鐵局營運人員招募，從6月1日至15日開放報名，預計7月14日進行體能測驗、7月28日筆試、8月25日進行口試、術科，9月3日下午2點公告錄取名單。這次預計招募服務佐理正取416名、備取416名，起薪從2萬5905元至3萬645元；服務員正取274名、備取274名，起薪2萬9305元至3萬7295元；營運員正取247名、備取247名，起薪3萬1595元至4萬5210元；營運專員正取17名、備取17名3萬6465元至5萬3335元。服務佐理、服務員不限制學歷，營運員限高中職以上學校畢業，營運專員需教育部認可的國內外專科以上學校畢業。

台鐵局表示，營運人員招募計畫，預計10月初陸續來台鐵報到，到員工訓練中心先進行為期3天至4天的課程，了解台鐵組織構造、勞動安全等；然後就分發到各業別，由各處所進行工作技能訓練，然後就可開始工作，初期都會有師傅先帶著，讓新進人員對工作內容能快速上手。至於資位制人員，台鐵局今年初已報給考選部，後續隨著鐵路特考國家考試，就能陸續招募。