ITEX國際發明創新展 明道中學奪4金7銀3銅...

2018-05-16 15:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2018馬來西亞ITEX國際發明創新科技展結果已揭曉，明道中學勇奪4金、7銀、3銅與6面特別獎；其中，美工科二年級4位學生，以實用的生活產品「刮式排水孔蓋」獲金牌肯定，已吸引住廠商目光，正評估將產品商品化。

ITEX是發明者行銷創新產品的國際平台，5月10日至12日在馬來西亞吉隆坡國際會議展覽中心舉行，由來自全球130多位評審選出得獎作品，共吸引20個國家、1千件作品參展，參賽者包括學生及社會人士。

台灣今年有5所國中、12所高中、11所大學與5家家廠商參賽，明道中學學生表現突出，一舉拿下20面獎牌。

明道中學美工科二年級生陳泓羽、廖俐淇、陳宇翔、林伯翰等人，設計發明「刮式排水孔蓋」，方便清理排水孔蓋上的毛髮，實用又便利，吸引新加坡商主動洽談購買專利事宜。

美工科二年級生耿珞筠、鄭婕伶則一手包辦創意發想、草圖繪製與3D列印，設計「可重複使用便當提架」，提袋材質以玉米加工製造，可取代塑膠提袋與橡皮筋，適用任何大小、形狀的便當盒，環保又實用，也獲「金牌」獎肯定。 另外，還有「桌上型清潔器」的設計也獲金牌，是美工科二年級生林亭萱、林季錚、林奕宸，以及設計「T-D溫馨-用藥盒」的高一生賴詩涵。

而國二生陳毅恩與陳彥蓁，則以「雙頭指甲剪」獲得銅牌肯定，是明道中學最年輕的參賽者。

基於長照相關產品，將成為市場重要商機。國際部學生李和均設計「輔助吸管瓶蓋」，利用空氣壓縮原理，讓病人可輕鬆順利喝水，也能協助裝鼻胃管的病人食用食物，獲得銀牌獎肯定。

資訊科一年級生江承蔚，則設計可在床上洗澡「身體清洗裝置」，奪得銀牌與「馬來西亞特別獎」，發明源起自己外婆住院期間不方便洗澡。