520登記結婚 桃園區戶政事務所送Q版速寫

向桃園區戶政事務所預約520當天登記的前二十對新人，可獲贈Q版人物速寫。（桃園區戶政事務所提供）

2018-05-16 14:40

［記者陳昀／桃園報導］週日就是「520」，因為諧音似「我愛你」，不少新人都選在這天登記結婚，今年前20對向桃園區戶政事務所登記的新人，可獲贈街頭藝人徐滄鈦繪製的「雙人Q版速寫」，雖然預約已額滿，但當天所有預約新人完成闖關遊戲後，可獲贈發光造型抱枕，讓新人「把幸福抱回家」。

桃園區戶政事務所主任廖麗卿說，520向來是新人選擇結婚登記的熱門日子，目前已有29對新人預約、「雙人Q版速寫」已額滿，但預約新人當天完成闖關遊戲可以拿到發光造型抱枕，即日起至19日辦理結婚登記，也會贈送每對新人1組「幸福樂桃碗」。

她說，520當天上午現場會提供各式拍照道具，並準備桂圓紅棗茶及喜糖，希望讓新人感受浪漫甜蜜的氛圍，如有預約結婚登記需求可電洽：（03）360-8880，或查詢桃園區戶政事務所官網（http://www.taoyuan-hro.tycg.gov.tw/）。

桃市民政局統計，5月20日、西洋情人節、七夕情人節，這3天都是結婚登記的熱門日子，過去3年全市於520登記結婚的新人都有300對上下，2015年359對、2016年293對、去年318對。