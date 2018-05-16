岡山阿公店森林公園 成賞螢新秘境

阿公店森林公園景致優美。（記者葛祐豪翻攝）

2018-05-16 14:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕看螢火蟲不用跑遠，高雄市工務局斥資5千萬元打造的岡山區阿公店森林公園，結合水域棲地，復育螢火蟲、蝴蝶及獨角仙，螢火蟲蹤跡到5月中旬已接近尾聲，請把握今年最後的賞螢機會。

阿公店森林公園位於阿公店水庫壩堤旁，公園開闢分3期，經費共5千萬元，面積達10公頃，網友不時讚嘆「美呆了，這是高雄嗎？」、「超美的!」，不僅是高雄市1日遊的新興景點，也是賞螢新秘境。

公園第1期栽植原生樹種，營造環湖景觀步道，第2期設置生態淨化水道及生態池，發展誘蝶植物林區，第3期是持續進行蝴蝶、獨角仙及螢火蟲生態區的復育。

高雄市工務局養工處表示，阿公店森林公園在螢火蟲專家陳仁昭教授指導下，培育水生及陸生螢火蟲幼蟲，進行螢火蟲復育有成。

現在前往阿公店森林公園，白天可看見蛙類、蜻蜓、蝴蝶及水鳥等生物，也能發現獨角仙出沒在光蠟樹林區，非常熱鬧。夜晚則成為螢火蟲的社交活動天堂，點綴著螢光閃閃。

養工處指出，螢火蟲的幼蟲食用蝸牛及水生螺類，所以復育任務先從野放幼蟲食源的蝸牛及水生螺類開始，搭配栽植地瓜葉等，以創造食物鏈方式營造棲地。

養工處呼籲，螢火蟲季節約在4月初到5月中旬，夜晚8到9點螢火蟲開始尋偶交配，是最佳賞螢時段，前往賞螢的民眾，千萬不要使用閃光燈且切勿捕捉。