閱悅幸福 作家游乾桂虎尾驛分享

作家游乾桂（中坐者）在虎尾驛和讀者開心合照。（記者廖淑玲攝）

2018-05-16 14:54

〔記者廖淑玲／雲林報導〕閱讀是一輩子最好的投資，沒有閲讀很難有成就，親子作家游乾桂今天在微冊角落的虎尾驛分享閱讀，以「閱悅幸福」為題和大家分享閱讀及小型簽書會，祝福大家在書中找到自己的桃花源。

1858年生於宜蘭員山溫泉小鎮的游乾桂，寫作風格自成一派，用織夢的心情，寫出心中的真情指數，主修臨床心理的他，曾任醫院、診所的心理師，著作甚豐，出版近百本書。

今天配合雲林縣政府為鼓勵民眾閱讀，結合縣內22個產業據點，推出「微冊角落、一本萬力」活動，游乾桂應邀到虎尾驛演講簽書會，許多讀者都慕名而來排隊、買書加簽名。

善長醫心的游乾桂，因為覺得醫院並非最佳道場，開始改用寫作或演講散播優質生活理念，常有讀者寫信或到演講現場謝謝他，表示某一本書裡的某一句話改變他的生活，成為他演講熱誠與書寫動能。

今天一來到虎尾驛，游乾桂就說，「虎尾真遠」，即使高鐵雲林車站啟用，對他而言到雲林演講路程仍相當遙遠，然而為了散播閱讀的重要，他一早就搭計程車到台北高鐵站搭車再來到虎尾，希望能讓讀者感受閱讀的幸福。

游乾桂強調，閱讀是人一輩子最好的投資，因為穩賺不會賠，讓人愈來愈有知識，尤其許多人一離開學校就常被批評「很不專業」，中間的差異就是少了閱讀。