跳脫平面藝術 二四一藝術空間辦數位互動展

2018-05-16 14:26

〔記者王駿杰／竹市報導〕藝術空間大變身！新竹241藝術空間即日起至6月17日將舉辦主題展覽，會以平面插畫作品為基底，透過AR擴增實境、體感互動與新媒體裝置技術，讓插畫裡的動物跳脫平面，和參觀者一起擺動四肢進行趣味互動。

文化局視覺藝術科長徐瑞蘭指出，新竹241藝術空間將舉辦「共生島-互動插畫遊樂園」、「與_對話」及「Features」3大主題展，有15位藝術家參展，作品運用電子手環與AR擴增實境科技互動方式，賦予藝術新生命，民眾不再只能用眼睛欣賞油畫、裝置藝術與金工，還能擺動四肢跟各藝術品互動，極具創意巧思。

徐瑞蘭表示，「共生島-互動插畫遊樂園」是一次實驗性展覽，藝術家胡縉祥解釋創作意念，指「共生島」是理想中的世界，在此不用擔心無情科技的摧殘、動物與人類能夠和平共處，孩童進到共生島這個「烏托邦」，能盡情體驗德智體群美。

而「與_對話」展區則以金工作品為主，由5位藝術家分別以紅銅、黃銅、白銅及其他複合材料，運用化學染色或敲鎚手作，完成風格互異且各具特色的作品。

「Features」策展人林怡君指出，本次展覽運用不同媒材刻劃市井小民的生活作息，並用音符繪出各國政治人物肖像，民眾戴上耳機，還可以聽到音樂，藉此反思台灣目前政治現況。