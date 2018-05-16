低薪僅17K 復康巴士駕駛抗議控血汗

伊甸基金會工會的復康巴士駕駛聚集台北市議會門前抗議。（記者黃建豪攝）

2018-05-16 14:53

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市復康巴士合約廠商之一的伊甸基金會，因給予駕駛的基本薪資過低、工時過長導致伊甸基金會工會從本週一發起罷工，工會今天下午聚集台北市議會抗議，不滿每月底薪僅1萬7280元，需每天加班10小時以上，才能領到3萬的報酬，要求台北市政府介入，但台北市公共運輸處表示，這是勞資協調問題，他們無法直接介入，只能未來考慮修改合約，想辦法提高駕駛的待遇。

伊甸基金會工會指出，伊甸復康巴士每月的底薪僅1萬7280元，若要領到每月3萬元收入來免強養家活口，每天得加到10小時或11小時，且駕駛每天1小時的休息時間仍須待命，但這1小時得加班費，伊甸卻不願付給駕駛薪水。

工會因此提出伊甸基金會提出4點訴求，包含基本薪資須調整1.2倍；依年資發給駕駛每一年6萬元的健康補償；每天工時縮短1小時；給予強制退休補償金，並訴求台北市政府重新檢討標案，將復康巴士這類的社會褔利事業收回公營，免得因外包導致勞工受害。

公運處一般運輸科長王郁凱表示，這都是勞資協調問題，不是主管機關問題，要看雇主（指伊甸）願不願意給，公運處與工會開過會議後，已經了解工會的訴求，將轉給伊甸促進雙方溝通。

至於北市府能如何協助工會？王郁凱說，伊甸基金會的合約今年就到期，只能看未來能不能在合約中，直接保證駕駛的薪資條件，但也要怕訂得太高，就沒人來投標，因此還再考量，畢竟北市府沒有自己的駕駛，所以只能外包給民間。

伊甸基金會交通服處長王昭恕回應，縮短工時部分，勞資雙方都可以溝通，薪資也能再協商，並希望未來市府能在合約中增加預算，至於健康補償金與強制退休金，這兩個比較沒辦法，畢竟不是他們所擁有的機制，若工會仍對薪資結構有問題，他們也不排除讓勞動局介入協調，基金會從沒關閉溝通的窗口。