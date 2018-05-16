桃園農博回顧影片集339萬人次感動...

桃園農博閉幕不打烊，新屋地區氣候酷熱，民眾參觀情形較之前冷清許多。（記者李容萍攝）

2018-05-16 14:34

〔記者李容萍／桃園報導〕「2018桃園農業博覽會」13日閉幕，40天的展期共吸引339萬人次參觀，桃園農博專案辦公室委外剪接約5分鐘的回顧影片，今起在「桃園農業博覽會-農情樂桃桃」的臉書粉絲專頁連結上架，完整呈現農博活動期間「好吃好玩好逛又好拍」及滿滿回味的感動畫面，讓人好期待明年續辦的「2019桃園農業博覽會」又會帶來什麼驚喜。

桃園農博閉幕不打烊，新屋地區氣候酷熱，民眾參觀情形較之前冷清許多。（記者李容萍攝）

桃園市政府為延長桃園農博賞味期，後續由新屋區公所接手，保留保全、清潔維持基本營運，即日起以靜態展方式展至6月3日，值得注意的是，靜態展期間許多原有的「小確幸」都沒了。

桃園農博閉幕不打烊，新屋地區氣候酷熱，民眾參觀情形較之前冷清許多。（記者李容萍攝）

農博靜態展期間，相關的服務設施包括接駁車、遊園車、大會廣播、諮詢站、醫護站、空氣製水機等都停止服務，但園區開放3座固定式廁所、2座停車場所供民眾使用；原本規劃的販售設施，像是青創市集、農夫市集、美食專區及桃園名品等均撤場停止服務。

桃園農博閉幕不打烊，新屋地區氣候酷熱，民眾參觀情形較之前冷清許多。（記者李容萍攝）

今年桃園農博規劃25個展館，靜態展期間還開放的展館如下：錦鯉園、蜂樂園、夏禾風、四國文化、不老桃源。

桃園農博閉幕不打烊，新屋地區氣候酷熱，民眾參觀情形較之前冷清許多。（記者李容萍攝）

採半開放展館如下：漁夫村、綠迷宮、水利館、溫室饗宴、碳索生活、國際友好、客家工藝、原民家屋、快樂牧場、閩食文化、氣象殿堂。

有新人在農博的地標生命樹這裡拍照。（取材自臉書「桃園農業博覽會-農情樂陶桃」）（記者李容萍攝）

關閉和拆除展館如下：花漾館、茶香庄、環保再生、馬祖故事、魚菜共生、鼓勵好室、好客食堂、綠色方舟、創新農機。

有新人在農博的地標生命樹這裡拍照。（取材自臉書「桃園農業博覽會-農情樂陶桃」）（記者李容萍攝）

桃園農博閉幕不打烊，市府農業局為維護延長賞味期的美麗花況，每天派員進行場館草花的澆灌。（記者李容萍攝）