溜小孩好去處！隆恩圳景觀空間完工

考量傳統透水磚、紅磚或環保塑化木頭等硬鋪面無法營造適合孩童自在跑跳蹦的遊樂場環境，因此全長8百公尺的隆恩圳景觀空間改造工程，特別將其中的三分之一路面鋪設成人工草皮。（記者王駿杰攝）

2018-05-16 14:04

〔記者王駿杰／竹市報導〕溜小孩好去處！全長8百公尺、總金費約4千多萬的「隆恩圳景觀空間」改造工程本週宣布完工，市府將於19日舉辦「漫遊隆恩圳・散步小日子」親子活動，現場設有有40攤特色美術及文創市集與音樂表演，另安排「說故事時間」，讓孩童玩耍之虞，能更認識隆恩圳的歷史。

城銷處副處長林正光指出，活動當天除有音樂表演與說故事活動外，隆恩圳景觀空間旁的鄰近業者如芙洛麗飯店、國賓飯店及三民路週邊店家也將端出招牌甜點、咖啡、手作商品等進駐特色攤位，歡迎民眾來參加。

工務處長陳永源指出，隆恩圳景觀空間改造工程是4公里「新竹之森」綠美化工程的最後一哩路，全長8百公尺，從三民路與民主路延伸至東大路，共有8個施工區塊，經1年施工期已經全數完工。

陳永源表示，考量傳統透水磚、紅磚或環保塑化木頭等硬鋪面無法營造適合孩童自在跑跳蹦的遊樂場環境，因此全長8百公尺的隆恩圳景觀空間改造工程，特別將其中的三分之一路面鋪設成人工草皮，另也抬高平面以高架的鋼構鐵橋的方式設計成「漂浮月台」，藉此保留原有生態環境與通道。

此外，路燈設計上，市府特別採用香菇造型的低矮燈具，並加大燈罩，希望讓住在隆恩圳旁2至4樓的住路不受路燈眩光影響。