敬鵬大火勇消呂宗郁返台南老家休養 盼回鄉服務

2018-05-16 14:50

〔記者楊金城／台南報導〕上月桃園敬鵬大火造成6名勇消殉職，幸運獲救的平鎮分隊消防員呂宗郁在週一（5月14日）下午出院，返回台南官田老家休養，昨並由父親呂丁發、母親吳淑芬陪同到當地信仰中心慈聖宮參拜還願，感謝神農大帝的保佑，經擲筊後獲同意當神農大帝的契子。

呂丁發夫婦都是慈聖宮的信眾和志工，呂宗郁剛出院回家休養，呂丁發今天代子出面說，感謝神農大帝等眾神明的保佑，讓孩子平安回來，並感謝各界的關心。

敬鵬大火後，南市議員吳通龍、慈聖宮主委陳俊銘、官田里長陳明煌都在第一時間表達關心，官田區長顏能通也在昨天到呂家探視慰問，桃園市衛生局也連繫台南市衛生局提供後續醫療照護的協助。

呂丁發說，呂宗郁因食道受傷，目前只吃粥等清淡飲食，桃園市消防局准他因公受傷休假2個月養病。呂宗郁雙親希望兒子在復元後未來能調回故鄉台南市服務，據悉獲准成功機會高，至於7勇消受困火場經過，呂宗郁已對檢警說明，呂父不願多談。

呂父說，呂宗郁在加護病房救治時，曾關心其它弟兄有沒出來，家人和醫護團隊善意謊稱，不願影響他的情緒和傷勢，兒子住加護病房第5天才由精神科醫生和他閒聊後告知惡耗，兒子痛哭一場，上週跟兒子感情要好的同分隊勇消林尉熙器捐遺愛人間，兒子又哭了一次，此後心情才稍復平靜。

呂宗郁轉到一般病房後都是媽媽吳淑芬照顧，5月13日母親節當天，呂宗郁由桃園弟兄提供康乃馨送給媽媽表達祝福和感謝，並在本週一下午出院回到官田老家，當天5點就到官田慈聖宮參拜。

昨天上午9點多，呂宗郁再由父母帶著三牲四果二度到慈聖宮參拜謝神，擲筊後獲神農大帝同意作為神明的契子。

慈聖宮廟祝陳天進從呂宗郁孩提時就看著他長大，他說，31歲的呂宗郁人很老實，對神明事很重視，他到桃園服務的第一個月，就從薪水拿出1萬元為慈聖宮添香油錢，今年神農大帝神誕日6月2日遶境時，也贊助1千元，並將參加遶境。

呂宗郁就醫的第一天，呂父就打電話給陳天進代為寫紅紙向神農大帝許願祈求保佑呂宗郁早日康復，前天下午呂宗郁一出院就到慈聖宮拜神、昨天二度謝神還願，更成了神農大帝的契子。

陳天進說，呂丁發是官田當地社區巡守隊小隊長，夫婦倆都在慈聖宮擔任志工，為人熱忱，呂宗郁康復出院，全庄鄉親都為他高興並給予祝福。

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