北市信義區三興段公宅引反彈 居民控政府黑箱編造假民意

居民發表意見，對政府相當失望。（記者楊心慧攝）

2018-05-16 15:14

〔記者楊心慧／台北報導〕北市信義區三興段公宅從今年開始陸續動工，當地居民過去向政府提出蓋公宅衍生的交通、安全及環保等問題，但政府都沒提供解決方案及配套措施，當地居民控訴，台北市都市發展局在開完第3次公聽會後，由都發局長林洲民召集12位鄰長與黎順里長吳明耀編造假民意，以少數人表態充當黎順里里民支持蓋公宅的意見，實際上已有超過千位居民連署，不同意蓋公宅！

興建中的三興公宅後面的嘉興街街道不寬，每到上下班時間總是會有交通堵塞的問題，由於沒有人行道，過去常發生車禍，居民質疑蓋公宅後很可能會造成交通更堵塞，但政府卻遲遲未能提出對策和解決方案，今天當地居民與松菸護樹志工到現場抗議，要求政府與居民好好對話，不要再逃避！

松菸護樹志工表示，居民昨有拍攝到畫面，樹木被移植的過程相當粗暴，違反台北市長柯文哲訂定的移樹流程；另外，還發現施工地點內有超過50年的老房，依照文資法，要做任何開發前，應進行文化價值資產評估，但政府並沒有做，指說這裡沒有被列冊的文化資產建築物，但事實上是還沒提報和列冊，之後將會協助居民相關文資的提案。

居民徐牧師強調，北市府忽略該盡的責任，甚至壓迫居民，不但不重視文化資產，還粗暴地移植樹木，當地有95％的居民都贊成這塊土地應做綠化，而非建大樓！

另位居民潘小姐指出，第3場公聽會只有在4個公布欄貼出來，有很多居民根本就不知道有開公聽會，這完全是黑箱作業，由於政府不理會當地居民的聲音，大家只好發起自救，目前已有超過1千人的連署，希望這塊地能夠當公園綠地，讓老人家及小朋友可以有地方活動。