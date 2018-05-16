澎湖小校有特色 鳥嶼、沙港創佳績

鳥嶼國小為二級離島，小朋友在快樂環境下城長。（圖由鳥嶼國小提供）

2018-05-16 13:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣出生率年年降低，離島澎湖還因青壯人口大量外移，出現許多小校小班，雖然教育資源有城鄉差距，但澎湖縣鳥嶼國小以章魚為主題的「澎海望潮子、鳥嶼愛思客」方案，榮獲今年教育部發展特色學校競賽特優獎。

特色學校計畫近年成為學校特色教育中的「諾貝爾」校，全國各校熱烈角逐，分為攜手聯盟、特色品牌、新興優質3組。其中尤以特色品牌組競爭最為激烈，經過書面初審與現場簡報複審，鳥嶼國小在特色品牌組脫穎而出，成為澎湖縣離島第1所榮獲特優殊榮的學校。

鳥嶼國小發展章魚主題課程，以鳥嶼在地章魚生態融入科技、藝文與社會領域，規劃出既有本土特色又有全球視野的TAKO課程，培育學生成為具備多元素養與恆毅力的「章魚人才」。近年吸引許多縣內外學校到鳥嶼參訪與共學。榮獲特優消息傳來，全校親師生都感到非常振奮。另外沙港國小的「微笑海豚 喜遇沙港」計畫，聚焦沙港社區在地人文與自然特色；豐富學生對於海豚的想像創新、美感鑑賞，培育沙港學生成為人文解說、環境守護、藝術創客、文創美感的樂學小海豚，初次參賽就獲得優等成績。

兩校教學團隊均表示，感謝澎湖縣政府對於學校發展特色的重視，並編列經費委託參賽經驗豐富的合橫國小辦理工作坊。透過工作坊分享成功經驗，邀請臺灣本島專家學者指導各校，才能獲此佳績，並讓澎湖縣內學校獨特的特色課程登上全國的舞台。