噴淚！硬派父親在女兒結婚時對女婿說「若你不愛她了，先跟我說」

2018-05-16 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕台灣流傳著一句話，爸爸是女兒前世的情人，父愛如山，爸爸對女兒的愛藏在心裡不輕易隨口說出來，一名女網友的姐姐近日出嫁，平時很少寫字的爸爸難得寫了一張紙條並在女兒結婚當天吐露對女兒的愛。

女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她的爸爸書讀不多，平時也很少寫字，有時甚至還會忘記怎麼寫，但姐姐要出嫁時，爸爸特地提筆寫了一張紙條，「他也不知道從哪找到這些文字～寫了一張小抄，說出他想說的話......」

在姊姊出嫁當天，爸爸看著紙條一字一句親口說出心裡話，字字句句都充滿著對女兒的疼愛，過程中還忍不住落下男兒淚，原PO這時才知道平時不常把「愛」掛在嘴邊的硬派父親對她們的愛有多深，「這是今天以來，最讓人感動，感心也才知道硬骨頭的爸爸，是多愛我們3個女兒，永遠的避風港，永遠的靠山...娘家」。

原PO爸爸對女兒的告白：「第一個抱她的人，是我不是你；第一個親她的人，是我不是你；第一個愛護她的人，是我不是你。可是，陪伴她一生的人，我希望是你。不過，若有一天，不愛她了，你不要跟她說，跟我說，我會帶她回來...」

網友看完為之動容，邊噴淚邊留言表示，「我開始擔心我2歲的女兒了...」、「這程度不只是洋蔥而已」、「吃早餐看到這個...哭哭，想到我天上的爸爸」。