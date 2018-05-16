大學生暑期工讀機會！ 到門諾醫院打工時薪140元

門諾基金會的希望種子計畫，每年提供約20名打工機會，由台電公司贊助學生的工讀金。（門諾提供）

2018-05-16 13:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕暑假快到了，花蓮許多偏鄉弱勢的原住民學生，暑假都得自己打工賺學費，門諾社會福利基金會、台電公司今年第14年承辦「希望種子計畫」，提供22個工讀機會給原民大專學生到醫院打工一個月、時薪140元，即日起到6月1日受理報名！

門諾醫療財團法人資源開發管理中心公共事務總監周恬弘說，原住民大學生到門諾機構打工的專案，與台電公司合作今年進入第14年，給在地學生優質的工讀環境，讓學生能夠用自己的力量來分攤家庭經濟，工讀金則由台電公司贊助。

該計畫今年招收22名花蓮大專學生，以低收入、中低收入、原住民學子優先錄取，從7月9日起打工到8月17日，每週一到週五工讀8小時、共計30天、240小時，時薪140元，有投保勞保及提撥勞工退休金，並依照工讀學生所學科系安排工作項目，工作地點包括門諾醫院美崙總院、壽豐分院、壽豐護理之家、門諾社福基金會等，且提供免費的健康檢查，報名電話03-8241596。

周恬弘說，每年來打工的原民學生中，許多人都有志返鄉擔任社工、護理師，到醫院及機構打工就像多一個實習機會，提早瞭解弱勢者及病人的需求，也有打工的青年學生更因此確定自己的志向，提早規劃未來職業發展。