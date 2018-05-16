遊客傻眼！臉書直播澎湖花火節 收錄現場配樂竟被指侵權

澎湖國際海上花火節升空，燦爛花火吸引遊客開放直播。（記者劉禹慶攝）

2018-05-16 13:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節如火如荼舉行，不少慕名而來的遊客，都會開臉書直播分享給親朋好友欣賞，但收錄現場配樂卻被指稱侵權，並強行移除音效檔，讓遊客相當傻眼；澎湖縣政府旅遊處表示，所有音樂都取得公播權，絕無侵權問題。

揭開澎湖觀光序幕的國際海上花火節，主舞台區設在馬公市觀音亭園區，由於開幕、閉幕式都湧入數萬名遊客，同時人手一機開放直播，讓手機速度都變慢，中華電信雖在觀音亭園區加裝多台強波器、基地台分享，也是無法加快速度，通訊問題常惹人爭議。

最近又發生遊客直播花火節施放情形，播放到一半，卻被臉書判定已侵權，強迫移除音效檔，成為無聲花火，讓遊客相當傻眼，認為直播分享花火，就是要臨場音效震撼感，沒有聲音就失真，質疑主辦單位為何使用侵權音樂？不如乾脆停放音樂，直接施放花火就可，才能真正宣揚澎湖花火之美，而不是無聲花火丟盡澎湖觀光顏面。

針對遊客抱怨，澎湖縣政府旅遊處表示，花火節使用的音樂，都已取得公播權，絕無侵權問題，同時花火是搭配音樂施放，不可能單獨施放；至於為何臉書還會判斷侵權？根據了解臉書是寧可殺錯一百、也不願錯放一人，只要認為可疑就會啟動移除機制，澎湖縣政府新聞科製播花火影帶也同樣發生過此問題，最後只能拿掉現場音才過關。