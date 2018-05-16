醫病》器官異位又先天性心臟病 導管施行二尖瓣膜置換術救命

奇美醫學中心自去年底啟用TAVI團隊，成功為4例主動脈瓣膜狹窄患者實施經導管主動脈瓣膜置換術，今患者也特地獻花感謝醫療團隊。（記者萬于甄攝）

2018-05-16 12:55

〔記者萬于甄／台南報導〕主動脈瓣狹窄是你我年老都有可能遇上的疾病，但一般傳統心臟瓣膜手術風險大，恢復時間較久，近年來台灣逐漸引進「經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」，減少手術風險，台南奇美醫學中心也利用該手術，讓一名器官異位合併先天性心臟病患者，重「心」展開人生。

奇美醫學中心去年底組成跨領域TAVI團隊，並啟用新一代複合式手術房，迄今完成4例，今上午2名患者黃先生及陳林女士也特地獻花感謝醫院。

其中該手術更為一名器官異位伴隨先天複雜性心臟病及單心室症患者，找回新的人生。

奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師施志遠說，患者也是台灣首例器官異位接受TAVI成功的案例，由於其心臟血管與一般人位置不同，術前都開過許多討論會議及模擬手術演練，手術時也需要用相反的角度思考動刀。

38歲的陳小姐因器官異位又有先天複雜性心臟病，從小到大動刀3次，每回都是接受動心的大手術，曾在接受第2次手術時，被醫生評估僅剩10年的壽命，後來轉診到奇美醫學中心，因人工二尖瓣嚴重逆流而引發重度心衰竭。

奇美醫療團隊以TAVI瓣膜經心尖，用導管施行二尖瓣膜置換術，在人工二尖瓣內再放置瓣膜，手術過程順利，陳小姐當天就可和醫生溝通，隔天即轉出加護病房，術後生活也恢復良好。

奇美醫學中心心臟血管外科主任鄭伯智表示，主動脈瓣狹窄傳統手術都需鋸開胸骨動刀，手術時間長，且碰上患者心臟沾黏嚴重，更增加手術風險及困難度，因此許多年長者都不願動刀；約在15年前，國際間開始使用新的治療方式，也就是TAVI取代傳統手術。