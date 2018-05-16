「日客最愛10大閨蜜旅遊地」 台北、高雄人氣入榜

位於蓮池潭的龍虎塔充滿台灣文化特色，為高雄知名景點。（業者提供）

2018-05-16 12:47

〔記者廖千瑩／台北報導〕就是愛台灣！樂天旅遊公佈最新「日客最愛10大閨蜜旅遊地 」，台北、高雄雙雙入榜，分別拿下日本女性旅客海外旅遊地最喜愛的第2名及第10名。

台灣因為距離日本近、消費物超所值且便利安全，向來是日本女性旅客結伴出遊的熱門地之一，針對日本市場推廣，交通部觀光局自2017年起連續兩年邀請日本人氣女星長澤雅美擔任台灣觀光大使，所拍攝的觀光宣傳片在日本引起迴響，根據觀光局數據，今年3月日本赴台灣的女性旅客人數突破10萬大關，創下近一年來單月新高，而夏季旅遊旺季即將到來，屆時可望有更多日本年輕遊客造訪寶島。

此次樂天旅遊「日客最愛10大閨蜜旅遊地」排行榜依序為首爾、台北、夏威夷、關島、釜山、新加坡、香港、曼谷、上海與高雄，除了各自的城市與海島風情吸引日本女性旅客外，因為皆具備美食美景文化、舒適放鬆的旅遊氛圍及購物天堂等特色，成為閨蜜結伴海外出遊的熱門地。

治安與交通狀況向來為日本女性選擇海外旅行地時的主要考量，而一向以治安良好及人情味備受國際旅客肯定的台灣，以台北為代表獲選排行榜第2名。除了小籠包、牛肉麵及芒果冰等美食廣受日本旅客好評，九份的茶屋更成為女性遊客必訪地之一。隨處可見的大紅燈籠為九份的夜晚營造出夢幻色彩，旅客們可在特色茶屋裡細品台灣茶，邊眺望山城夜景，與閨蜜暢談內心話。

為台灣拿下第10名的高雄，除了因兼具都市與海港特色及夜市文化吸引遊客，在日本女性旅客眼中更富有濃厚藝文氣息，如蓮池潭龍虎塔因具備台灣傳統文化特色，為高雄必訪景點之一，而駁二藝術特區集結台灣在地的文創及公共藝術作品，也受到文青女孩喜愛，很適合與閨蜜在藝術氛圍下共度悠閒時光。