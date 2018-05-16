太魯閣族箭筍季到來 女警穿改良族服肚兜獲好評

2018-05-16 12:31

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣秀林鄉公所因應高山箭筍季，舉辦系列「太魯閣春之頌─農特產品推廣活動」，新城警分局有2名女警，應景穿上由太魯閣族傳統族服改良的「白色菱格紋肚兜」赴場宣導交通安全，意外獲得好評，還吸引外國遊客爭相合影留念。

邁入第11屆的花蓮秀林太魯閣族年度盛事「春之頌」，今年選在富世村太魯閣文創園區舉行，現場販售多樣山蘇、樹豆及有機紅藜等田野耕作農特產品，還有來自海拔1000公尺以上「同禮部落」的新鮮高山箭筍，讓遊客視若珍品、一掃而空。

新城警分局年輕女警劉純羽及楊庭毓，也看準現場千名遊客人潮，前往宣導交通安全及反詐騙新知，為融入部落，還穿上由莉牟依工作室設計師張碧娥提供的白色菱格紋肚兜，向民眾宣導「信貸詐騙」、「求職詐騙」及「誘騙擔任車手」等案例，獲得廣大迴響。

新城分局長廖修鴻說，太魯閣族箭筍季因活動內容豐富，吸引許多遊客參觀，局內雖無太魯閣族女警，但仍入境隨俗換上改良族服一起共襄盛舉，來自法國巴黎的警察朱里安、羅倫及露迪芬，也前往攤位拜訪合影留念，嘗試闖關交通號誌16宮格小遊戲，體驗台灣的交通法規。

他說，利用部落活動宣導機會，也呼籲民眾千萬勿聽信求職、貸款等藉口，將存摺等個人資料交付陌生人，否則恐也要負擔刑責，若有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或親自前往派出所請求警方諮詢案情，辨明真偽。