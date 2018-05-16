更耐震了！標檢局增修高強度鋼筋國家標準

2018-05-16 12:28

〔記者林菁樺／台北報導〕為降低地震造成建築結構損壞及人員傷亡，經濟部標檢局新增「鋼筋混凝土用鋼筋」的國家標準，並於四月份公告。標檢局指出，鋼筋強度增強後，建築物不僅更耐震，過去僅用於低樓層的RC構造（鋼筋混凝土），預期可逐漸應用到高樓層，有望降低建築造價。

標檢局指出，日前參採美國材料試驗協會（ASTM）標準，修訂CNS 560「鋼筋混凝土用鋼筋」國家標準，分別增列SD 550W、SD 690高強度鋼筋，分別可承受550 MPa及690 MPa之應力，大幅增加災變時抗震能力，也提高鋼筋伸長率，讓鋼筋更具韌性，吸收地震能量而不易斷裂。

標檢局解釋，國內建築物9成為RC構造（鋼筋混凝土），造價成本較低，一般多用於低樓層，本次增列高強度鋼筋後，預期可廣泛應用在高樓層建築，例如國外即有59層的RC大樓案例。

標檢局一組科長吳國龍表示，鋼筋品質悠關建築物耐震性能，高強度鋼筋成本雖較高，但採用後可減少使用量，水泥灌漿面積也會縮小，因而讓室內空間增加，新增標準是讓外界可多一項更安全的選擇。

此外，熱處理鋼筋品質不穩定，無法確保耐震性，標檢局表示，CNS 560在2014年已廢除熱處理鋼筋，但為避免劣質鋼筋流入市場，也將「熱處理鋼筋判定方法」納入，以供外界有判別依據。