桃園機場十大美食票選活動開跑

2018-05-16 12:03

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園國際機場餐飲4月份獲美國紐約的獎勵專家《RewardExpert》網站評論為2018年全球國際機場用餐評比第2名，桃園機場公司為持續向國內外旅客推廣機場美食，規劃十大美食票選活動，自今（16）日起至5月31日，有興趣的民眾可前往活動網站（www.2018tiafood-vote.com）投票，參加票選的民眾有機會獲得蘋果iphone 8手機或ipad平板電腦，歡迎往來旅客一同參與。

《RewardExpert》網站以2016年美國紐約及紐澤西港務局年度運量報告中，排除國內機場的前30大國際機場，並利用Yelp及Trip Advisor等app內，網友的評分、價格及菜單等資料交叉比對，以品質、價格及多樣化做為三大評分標準，評比結果前3名依序為日本成田機場、臺灣桃園國際機場及香港國際機場。桃園機場的美食以第二低的價格與第二高的美食評價拿下第2名，可見桃園機場這幾年在餐飲方面逐漸呈現新風貌，物美價廉的餐飲品質受到國際旅客肯定。

桃園機場十大美食票選的項目分為飲品、米食、麵食、點心及風味特餐5大類，第一、二航廈管制區內外共26家餐廳參與票選，有珍珠奶茶、排骨飯、滷肉飯、牛肉麵、香菇雞湯、豆花、牛軋糖等共計32道美食。

機場公司將於截止投票後公布得獎美食名單，並於6月13日下午舉辦現場試吃體驗活動，歡迎旅客呷好道相報，看看別人喜歡吃什麼，下次來機場試試新口味，找到你最喜歡的機場美食。