潘威倫助南警宣導治安三打 熱情宛如球迷見面會

2018-05-16 12:02

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警六分局提前迎接警察節到來，今天舉行警察節系列活動首部曲，邀請統一獅職棒投手潘威倫與隊上羅敏卿、陳文賓、楊鎮嶽等球星出面，與警方一起宣誓「打毒、打詐、打黑幫」3大治安策略決心。因為球星到來，分局員警與志工也像球迷般爭相與球星合影。

潘威倫表示，妻子住在台南南區，自己過去曾到六分局協助宣導預防犯罪，事實上，警察在各地方、社區維護治安、守護民眾安全很辛苦，很高興利用空檔時間幫忙警局宣導預防犯罪。平時在台南球場出賽，都看到警察在一旁維護秩序，有這一層保護，球員能安心出賽。

市警六分局長黃勝智指出，六分局針對107年警察節規劃系列活動，首部曲宣誓「打毒、打詐、打黑幫」3大策略，務必掃除毒品、詐欺、黑幫等犯罪，並進一步提升基層員警福利，利用分局4樓閒置空間設置宛如健身房等級的「員警體能訓練館」，讓員警有自主訓練空間，員警可不受天候限制，隨時彈性利用時間健身運動，彌補柔道場改建後，員警運動空間不足問題，以健全員警執行3打策略基礎，隨時能應付勤務上突發狀況。

第2部曲活動規劃在6月1日〈週五〉上午9時30分至下午16時，結合在地知名「夏都城旅」酒店，在酒店大門口舉行愛心捐血活動，現場提供「夏都城旅「城食百匯」午餐券110張（每張價值875元）」；二、「夏都城旅『城思Café』消費抵用券90張」；三、「舒珊沐浴乳100份」等紀念品，分發給捐血民眾做紀念。

第三部曲是配合警察局舉辦守望相助隊誓師大會，因為「警力有限、民力無窮」，警方結合義警、民防、巡守隊、志工、警友等5力，發揮更大的打擊犯罪強度。