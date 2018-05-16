超狂請假王月上10天班 同事傻眼：理由竟有「燒炭」

一名網友抱怨，37歲的男同事有超多請假理由，甚至還包含「燒炭」。示意圖與本新聞無關。（資料照）

2018-05-16 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書PO文抱怨，一名新來4個多月的同事請假理由越來越離譜，頻率也很高，甚至連「燒炭」也好意思拿來當作請假的原因，讓他痛批對方把所有同事都當白癡，直言沒有人會想幫忙代班。

一名網友在臉書「爆怨公社」PO文不滿的說，這名37歲男同事上班4個多月以來不斷請假，請假理由不僅很瞎，頻率還越來越高。網友指出，這名男同事第一個月來上班就以「爸爸生日」、「台北回不來」為由請假；第2個月變成腸胃炎、感冒、摔車等理由；第三個月更扯，說自己摔車摔了2次，甚至還把「燒炭」當成理由，而本月則以「生病、酒駕要服勞動役」來當請假理由。

網友生氣的說，「月休15天還不夠..每個月休假加請假只上班10天。你把同事都當白癡還是智障，沒人會幫你代班！」更強調自己生病還是拿著藥袋來上班，「37歲的男生不要再當爸寶還是媽寶！」

許多網友看完也驚呼「燒炭...他竟然還活著，佩服」、「燒炭...這理由不常見阿」、「燒炭是哪招」，還有網友酸「傳說中的地獄倒楣鬼？每個月摔車？」、「還好沒寫爸爸月事來」、「往後可能有痔瘡發作、睫毛痛、指甲裂開之類的理由」。

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